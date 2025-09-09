Francia, crolla il governo Bayrou. Macron cerca il successore

La sinistra radicale oggi presenta una mozione di destituzione anche per il presidente. Il Rassemblement national di Marine Le Pen, intanto, chiede che si torni al voto ascolta articolo

È caduto, dopo meno di 9 mesi, il governo Bayrou. E la Francia è di nuovo nel caos. Oggi la sinistra radicale presenterà una mozione di destituzione anche per il presidente Macron che attende le dimissioni del premier sfiduciato e che dovrà nominarne un successore al più presto. Il Rassemblement national di Marine Le Pen, intanto, chiede che si torni al voto.

La crisi francese Bayrou aveva chiesto la fiducia sul suo progetto di finanziaria, con 44 miliardi di euro di tagli, due giorni festivi in meno e una conferma della contestatissima riforma delle pensioni. L’esito del voto è stato chiaro: 364 contrari e 194 favorevoli. Da qui si è innescata la crisi che ha portato la Francia al cambio di quattro primi ministri in un anno e mezzo, il terzo dalle elezioni anticipate (e perse) dalla maggioranza lo scorso luglio. Una novità assoluta per la Quinta Repubblica, simbolo - fino a poco tempo fa - di stabilità. Approfondimento In Francia è crisi, cade il governo Bayrou