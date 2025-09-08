Francia, oggi voto di fiducia per Bayrou. Macron cerca altro premier

In Francia, questo pomeriggio, l'Assemblée Nationale sarà impegnata nel voto di fiducia al governo di François Bayrou . Anche il premier sembra ormai rassegnato a incassare la sfiducia, scenario che aprirà una nuova crisi politica al buio. Si guarda quasi con certezza all'eventualità di un altro scioglimento del Parlamento dopo quello deciso da Emmanuel Macron nel giugno 2024. Marine Le Pen è talmente determinata a chiederlo da dirsi disposta a "sacrificarsi" personalmente, dal momento che è condannata all'ineleggibilità per 5 anni. Nei corridoi dell'Eliseo, invece, si assicura che Macron è alla ricerca di un nome sul quale possano convergere i voti di una ipotetica maggioranza: "La sua priorità è la stabilità del Paese", fanno sapere fonti della presidenza.

Bayrou attacca: “Volete solo far cadere il governo”

I partiti - ha detto Bayrou nelle scorse ore - sono "in guerra civile fra loro", ma si uniranno soltanto "per far cadere il governo". Dopo aver ripetuto per giorni che "tutto è ancora possibile", per la prima volta ieri è apparso fatalista, prendendosela un po' con tutti i partiti ai quali lui stesso si è rivolto - senza essere costretto - per farsi confermare la fiducia. "Nella vita - ha detto il premier centrista - c'è di peggio che essere capo di un governo e che questo governo venga rovesciato. È durato nove mesi e non è neppure male, non ho alcun rimpianto", ha aggiunto. Anche se ammette che avrebbe voluto essere lui a varare "una grande riforme dell'Educazione nazionale".

Cosa succede oggi

Alle 15 François Bayrou entrerà all'Assemblée Nationale, dove pronuncerà il suo discorso di politica generale, nel quale spiegherà la gravità della situazione finanziaria del Paese e l'esigenza di una finanziaria 2026 con tagli da 44 miliardi. Chiedendo, alla fine, la fiducia a priori, per poter andare avanti e discutere articolo per articolo il suo progetto di finanziaria. Tutta la sinistra e l'estrema destra hanno messo un veto assoluto, senza discussioni, a questa impostazione. La coalizione di governo voterà la fiducia, i Républicains si sono inaspettatamente spaccati in una diatriba interna: Laurent Wauquiez, il capo dei deputati, rivale del segretario e ministro dell'Interno Bruno Retailleau, ha annunciato di aver dato "libertà di voto" ai suoi. Retailleau l'ha sconfessato, ma non si sa cosa succederà di fronte alla candidatura di un successore, ad esempio un socialista moderato o una personalità come l'ex premier del PS, Bernard Cazeneuve. Retailleau è stato chiaro: "Se la gauche è al governo, la destra sarà all’opposizione".