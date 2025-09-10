Francia, attacco con coltello a scuola: feriti, fermato l'aggressore

Una persona ha colpito un insegnante e uno studente con un coltello in un istituto della cittadina nel sud della Francia. Secondo il sindaco, ci sarebbe anche un terxo ferito non in gravi condizioni. L’autore del gesto, secondo quanto comunicato dalla polizia, è stato arrestato

Una persona ha fatto irruzione nella scuola superiore di orticoltura ad Antibes, in Francia, e ha ferito almeno due persone prima di essere arrestato. Una insegnante di inglese, di età intorno ai 50 anni, è rimasta gravemente ferita ma non sarebbe in pericolo di vita, secondo quanto riportato da Le Figaro. L'altra vittima è una studentessa, che avrebbe invece riportato ferite lievi. Il sindaco Jean Leonetti ha fatto sapere su X che anche una terza persona è rimasta ferita, in modo non grave: “L'aggressore è stato fermato grazie alla straordinaria compostezza del preside e del personale presente”, ha scritto il sindaco di Antibes.