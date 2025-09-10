Francia, attacco con coltello a scuola: feriti, fermato l'aggressore

Una persona ha colpito un insegnante e uno studente con un coltello in un istituto della cittadina nel sud della Francia. Secondo il sindaco, ci sarebbe anche un terxo ferito non in gravi condizioni. L’autore del gesto, secondo quanto comunicato dalla polizia, è stato arrestato
Una persona ha fatto irruzione nella scuola superiore di orticoltura ad Antibes, in Francia, e ha ferito almeno due persone prima di essere arrestato. Una insegnante di inglese, di età intorno ai 50 anni, è rimasta gravemente ferita ma non sarebbe in pericolo di vita, secondo quanto riportato da Le Figaro. L'altra vittima è una studentessa, che avrebbe invece riportato ferite lievi. Il sindaco Jean Leonetti ha fatto sapere su X che anche una terza persona è rimasta ferita, in modo non grave: “L'aggressore è stato fermato grazie alla straordinaria compostezza del preside e del personale presente”, ha scritto il sindaco di Antibes.
Aggressore sarebbe ex studente della scuola
Secondo quanto riportato, l’aggressore sarebbe un ex studente della scuola. Il presidente della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Renaud Muselier, ha detto che “un'insegnante è stata aggredita con un coltello da un ex studente. Questo terribile crimine è incomprensibile e inaccettabile", ha aggiunto, esprimendo il suo sostegno agli insegnanti e "a tutte le autorità in Francia". Anche il sindaco Jean Leonetti ha espresso “il mio pieno sostegno alle vittime e ai loro cari. Ringrazio la polizia e i vigili del fuoco per la loro esemplare reattività e professionalità”.