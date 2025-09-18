Francia, al via lo sciopero nazionale contro la manovra finanziaria

Il Paese si prepara a una delle più grandi proteste degli ultimi anni, mentre i sindacati si uniscono per fare pressione sul nuovo primo ministro, Sébastien Lecornu , affinché riconsideri i tagli al bilancio e agisca su salari, pensioni e servizi pubblici. Secondo la polizia, oggi circa 900mila persone scenderanno in piazza per manifestare, con ripercussioni anche su scuole, treni e trasporti aerei ascolta articolo

Al via in Francia la giornata di scioperi, blocchi e manifestazioni organizzata dai sindacati uniti contro il rigore previsto nella Finanziaria 2026: già dal mattino, la protesta ha avuto impatto su scuole e trasporti, mentre per il primo pomeriggio si aspettano importanti cortei in molte città di Francia.

Sciopero di metro e bus a Parigi Cortei e proteste in Francia,bilancio sale a oltre 50 fermi. Secondo informazioni raccolte dal sito internet del quotidiano Le Figaro, poco dopo le dieci, la prefettura di polizia ha conteggiato sette fermi nella regione di Parigi e 44 fermi nel resto del Paese .Si contano, su tutto il territorio, 170 tentativi di manifestazioni o cortei e 63 blocchi di strade o strutture. Il ministro dei Trasporti, Philippe Tabarot, parla però di un impatto dello sciopero di metro e bus un po' meno importante di quanto previsto.

Qualche tafferuglio a Marsiglia Il primo liceo bloccato è stato il Maurice-Ravel, nel 20/o arrondissement di Parigi, dove circa 300 studenti invitano a fermare le scuole "contro l'austerità". A Marsiglia, piccoli gruppi di manifestanti che hanno tentato fin dal primo mattino di riunirsi sono stati dispersi dalla polizia che ha già fatto uso di lacrimogeni nel quartiere della Joliette, vicino al porto. Il ministro dell'Interno, Bruno Retailleau, ha parlato "blocchi stradali sgomberati" nella regione di Parigi.

