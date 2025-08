Battaglia su cibo e aiuti, Anp: aprire corridoi umanitari. LIVE

Il tempo nei negoziati è finito perché Hamas non è interessata e dunque Israele riporterà a casa gli ostaggi grazie a una vittoria militare a Gaza. Sarebbe questa la linea che vorrebbe seguire il premier Benjamin Netanyahu, a quanto riferito da una fonte diplomatica riportata da diversi media israeliani. Netanyahu sta "spingendo per la liberazione degli ostaggi attraverso una decisiva vittoria militare, in coincidenza con l'ingresso di aiuti umanitari in aree al di fuori della zona di combattimento e, per quanto possibile, al di fuori del controllo di Hamas", ha spiegato la fonte. "Si sta formando un'opinione comune che Hamas non è interessata a un accordo", ha sottolineato. La fonte ha aggiunto che "Israele è in contatto con gli americani".