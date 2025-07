Guerra Israele, fuoco sui centri di distribuzione degli aiuti. LIVE

Non passano nemmeno 24 ore e a Gaza è un'altra strage tra la gente affamata in fila per gli aiuti. Le persone uccise dagli attacchi israeliani a Gaza sarebbero almeno 90 e più di 200 sono rimaste ferite, secondo fonti mediche ad al Jazeera. A Deir al-Balah, dove si trovano centinaia di migliaia di sfollati e, secondo l’intelligence, anche molti ostaggi israeliani, l’esercito israeliano prepara una nuova offensiva via terra. Sul fronte diplomatico Tel Aviv revoca il visto al responsabile Onu per gli affari umanitari. Appello del Papa: "Basta barbarie, no allo spostamento forzato della popolazione".

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: