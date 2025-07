Guerra Israele, Netanyahu: "Chiesa Gaza colpita per errore". LIVE

Agli occhi del mondo, Israele ha superato un'altra linea rossa. La chiesa della Sacra Famiglia, l'unica cattolica nella Striscia di Gaza diventata rifugio per sfollati in fuga dalla guerra, è stata colpita da un colpo di artiglieria dell'Idf poco dopo la messa mattutina: tre persone sono morte, altre nove sono rimaste ferite, di cui una versa in condizioni critiche e due in condizioni gravi. Ferito lievemente a una gamba anche il parroco, il padre argentino Gabriel Romanelli, che papa Francesco dopo il 7 ottobre usava chiamare quasi tutti i giorni per avere notizie della piccola comunità cristiana nell'enclave palestinese e assicurare la sua vicinanza. Meloni: "Sono inaccettabili gli attacchi contro la popolazione civile che Israele sta dimostrando da mesi". Tajani parla di attacchi dell'esercito israeliano "non più ammissibili. Un atto grave contro un luogo di culto cristiano".

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha detto, che nel colloquio fra Donald Trump e Benjamin Netanyahu per affrontare i bombardamenti che hanno colpito anche la chiesa cattolica a Gaza, il premier israeliano ha accettato di rilasciare una dichiarazione sull'accaduto, spiegando che si sarebbe trattato di un "errore". Il primo ministro israeliano ha dichiarato che Israele "si rammarica profondamente" dell'attacco alla chiesa Santa Famiglia di Gaza, definendo le morti una "tragedia", secondo una dichiarazione del suo ufficio.

