Missili su Israele dallo Yemen, allarme a Tel Aviv e Gerusalemme. LIVE

Allarme a Tel Aviv e Gerusalemme per il lancio di missili dallo Yemen. "A seguito delle sirene suonate poco fa in diverse zone di Israele, è stato intercettato un missile lanciato dallo Yemen", ha dichiarato l'Idf. Intanto, il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato che lui e Donald Trump condividono pienamente la strategia per giungere a un accordo sulla liberazione degli ostaggi detenuti da Hamas, ma ha chiarito che Israele non firmerà alcun patto "a ogni costo".

