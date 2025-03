Media Usa: Trump sospende aiuti militari all'Ucraina. LIVE

Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, ha affermato che il modo migliore per proteggere l'Ucraina da un'altra invasione russa è garantire che gli Stati Uniti abbiano un interesse finanziario nel futuro del Paese. "Se vuoi delle vere garanzie di sicurezza, se vuoi davvero assicurarti che Vladimir Putin non invada di nuovo l'Ucraina, la migliore garanzia di sicurezza è dare agli americani un vantaggio economico nel futuro dell'Ucraina", ha affermato Vance nell'intervista a Fox News andata in onda ieri sera. "Questa è una garanzia di sicurezza molto migliore di 20.000 soldati da un Paese a caso che non combatte una guerra da 30 o 40 anni", ha affermato. L'intervista è andata in onda lo stesso giorno in cui la Casa Bianca ha annunciato di aver sospeso gli aiuti militari all'Ucraina e pochi giorni dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è scontrato con il leader ucraino Volodymyr Zelensky nello Studio Ovale. "Qual è il piano effettivo qui? Non puoi semplicemente finanziare la guerra per sempre. Il popolo americano non lo tollerera'", ha detto Vance.