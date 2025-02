Gaza, oggi quinto scambio di ostaggi e prigionieri tra Hamas e Israele

Hamas ha allestito il palco per il rilascio dei tre ostaggi israeliani Ohad Ben Ami, Eli Sharabi e Or Levy previsto per oggi a Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza. E' la prima volta che Hamas ha scelto questa località per liberare ostaggi. Sul palco è presente uno striscione raffigurante un pugno con una bandiera palestinese e le parole "vittoria totale" scritte in ebraico in basso, sopra un'immagine del primo ministro Benjamin Netanyahu. Le parole citate sono proprio quelle di Netanyahu che ha giurato che la guerra non finirà finché Israele non otterrà la "vittoria totale" di Hamas.