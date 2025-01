Ucraina, Tajani sente Rubio: "Pieno sostegno Italia per pace giusta"

Unità dell'aeronautica militare dell'Ucraina, in collaborazione con altri componenti delle forze di difesa ucraine, hanno colpito dei magazzini per lo stoccaggio dei droni d'attacco nella regione di Oryol, nella Federazione Russa, secondo quanto annuncia lo Stato maggiore ucraino su Facebook, citato da Ukrinform. "Sono state colpite le strutture in cemento dove erano immagazzinate le unità termobariche utilizzate per i droni d'attacco. Ci sono informazioni su una forte detonazione secondaria", si legge nel messaggio, secondo cui ora la Russia ora ha 200 droni Shahed di fabbricazione iraniana in meno a disposizione. Le forze aeree, aggiunge Ukrinform, hanno anche colpito una raffineria petrolifera russa della compagnia Ryazan, usata per rifornire le forze armate di Mosca, e la postazione più avanzata delle forze russe nel Kursk.