Alta tensione in Siria, ribelli jihadisti assediano Aleppo

Mentre la tregua in Libano si dimostra fragile, la tensione del Medio Oriente si trasferisce in Siria, dove i ribelli jihadisti assediano Aleppo. L'offensiva militare delle forze filo-turche è diretta contro il bastione governativo russo e iraniano della città nord-occidentale del Paese e ha fatto circa 250 morti in due giorni, secondo l'Osservatorio per i diritti umani in Siria, La maggior parte sono uomini armati delle varie fazioni in lotta mentre i civili uccisi, tra cui donne e bambini, sono circa 20. 'Siamo entrati ad Aleppo', annunciano i miliziani, mentre Mosca accusa i filo-turchi e attacca l'altra città di Idlib.





