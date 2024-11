Ucraina, allarme Usa: "Possibile attacco aereo significativo". LIVE

La linea Rossa creta per garantire i contatti tra Usa ed Urss all'epoca della Guerra Fredda, sulla scia della crisi missilistica cubana del 1962, e mai da allora bloccata, non viene utilizzata in questo momento, ha detto alla Tass il portavoce della presidenza russa Dmitry Peskov. Alla domanda se questo canale di comunicazione sia ancora attivo fino ad oggi, Peskov ha risposto: "No. Ora abbiamo uno speciale canale di comunicazione protetto per i due presidenti". Peskov ha aggiunto che ultimamente non ci sono stati contatti tramite questo nuovo canale. Secondo il sito ufficiale del Cremlino, l'ultima telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense è avvenuta il 12 febbraio 2022. La hotline Washington-Mosca e' stata creata dopo la crisi missilistica cubana per i colloqui d'emergenza tra i leader dell'URSS e degli Stati Uniti. Ha iniziato a funzionare il 30 agosto 1963. Durante la Guerra Fredda la linea veniva utilizzata adeguatamente per le emergenze, ma negli ultimi anni i presidenti di Russia e Stati Uniti comunicavano direttamente per telefono quando necessario. Nel 2016 i media hanno riferito che il presidente ad interim Barack Obama avrebbe utilizzato il "telefono rosso" per discutere della situazione delle interferenze informatiche nelle elezioni americane. Tuttavia, il Cremlino ha smentito, spiegando che la conversazione si e' svolta attraverso una normale linea chiusa.