Guerra Ucraina, Biden a Trump: “Non abbandoniamo Kiev a Putin". LIVE

Bilaterale a Bruxelles tra il segretario di Stato americano Antony Blinken e l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell. "E' un grande piacere accoglierlo. E' il nostro diciassettesimo incontro, ricordo prima della guerra in Ucraina, quante telefonate e quanti incontri abbiamo avuto per cercare di evitare la guerra. Non ci siamo riusciti; ora, dovremmo essere in grado di far cessare la guerra in modo giusto per gli ucraini", ha sottolineato Borrell incontrando Blinken.