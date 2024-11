Ucraina Russia, Musk ha partecipato a telefonata Trump-Zelensky. LIVE

Secondo Axios, la chiamata sarebbe durata 25 minuti e il miliardario ha detto al presidente ucraino che continuerà a sostenere Kiev con Starlink. Intanto Putin si è detto pronto a un colloquio, e il tycoon ha replicato: "Penso che ci parleremo". Il presidente eletto conferma anche la linea dura promessa contro il traffico di droga e la criminalità. "Non abbiamo scelta”, ha detto in un’intervista quando gli è stato chiesto quale sarà il prezzo del suo piano per la più grande deportazione di massa della storia Usa. LEGGI QUI