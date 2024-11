Guerra Ucraina Russia, attacco Zaporizhzhia: 8 morti e 42 feriti. LIVE

Il bilancio delle vittime degli attacchi russi di ieri nella città ucraina meridionale di Zaporizhzhia è salito a otto morti, mentre i feriti sono almeno 42. Lo rende noto il governatore regionale Ivan Fedorov. Un precedente bilancio parlava di 4 morti e 40 feriti.

"Oggi nel mondo è rimasto un solo blocco, tenuto insieme dai cosiddetti obblighi, da rigidi dogmi ideologici e cliché: l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico che, senza fermare la sua espansione verso l'Est dell'Europa, sta ora provando a estendere i propri approcci ad altre aree del mondo, violando i propri documenti statutari. Questo è semplicemente un vero e proprio anacronismo", ha dichiarato Putin. Poi ha aggiunto di considerare "degna di attenzione" l'iniziativa di Donald Trump per mettere fine al conflitto in Ucraina e si congratula per la sua elezione alla Casa Bianca. Il tycoon apre a un incontro: "Penso che ci sentiremo".





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: