Guerra Ucraina, Mosca: "Truppe nordcoreane in Russia? Menzogne"

Alcune parti della città di Pokrovsk (Ucraina orientale) saranno bloccate a causa dei preparativi e delle fortificazioni per la difesa. Lo ha detto - come riporta il Kyiv Independent - Serhii Dobriak, capo dell'amministrazione militare di Pokrovsk. La città - circa 60.000 abitanti - è sotto assedio da parte delle forze armate russe negli ultimi mesi. Ma è anche un importante centro logistico per l'esercito ucraino. L'ingresso e l'uscita dalla città non saranno completamente bloccati. L'annuncio fa seguito alle notizie sulla conquista da parte della Russia della vicina città di Selydove