Guerra Ucraina, Mosca: "In un giorno abbattuti oltre 100 droni". LIVE

Il ministro della Difesa di Mosca ha dichiarato che la Russia ha abbattuto 109 droni ucraini in un giorno in diverse regioni, anche vicino al confine. Intanto, Vladimir Putin torna a minacciare l'Ucraina e il mondo occidentale, ricordando che Mosca sta preparando "varie opzioni di risposta" nel caso in cui sia concesso a Kiev di attaccare con armi occidentali a lungo raggio nei territori in profondità della Russia. Un'autorizzazione che tarda ad arrivare, nonostante i ripetuti appelli di Volodymyr Zelensky che ha inserito l'uso dei missili a lunga gittata tra i punti chiave del suo 'piano della vittoria', col quale ritiene sia possibile raggiungere una "pace giusta" nel 2025. Gli 007 di Kiev: "Truppe nordcoreane al fronte su camion civili".





