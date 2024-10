Guerra Ucraina, Zelensky presenta a Ue suo "piano per la vittoria"

Il cancelliere tedesco Scholz si dice favorevole a una conferenza con la partecipazione della Russia, "ma non prenderemo decisioni alle spalle di Kiev". Il presidente ucraino ringrazia Biden "per l'incrollabile sostegno" all'Ucraina e per il pacchetto di difesa da 425 milioni di dollari, che comprende nuovi sistemi di difesa aerea e armi a lungo raggio. L'Italia nega i visti ai russi per il Congresso Astronautico Internazionale di Milano, Mosca indignata.