Ucraina, Mosca: 10 droni ucraini abbattuti stanotte su 3 regioni. LIVE

Frammenti di un drone russo sono stati trovati nell'area del canale di Litcov, nel delta del Danubio in Romania, non lontano dal confine con l'Ucraina. Lo rende noto l'agenzia romena Agerpres citando i ministeri della Difesa e dell'Interno di Bucarest e il servizio di intelligence romeno. Non si segnalano feriti. Il ministero della Difesa ha ribadito "la ferma condanna" degli attacchi condotti dalla Russia contro le infrastrutture civili ucraine definendoli "ingiustificati" e in violazione del diritto internazionale.