Ucraina Russia, news. Attacco russo su Kiev, abbattuti 15 droni. LIVE

Le forze russe hanno lanciato nella notte il decimo attacco aereo su Kiev dall'inizio di settembre: lo ha reso noto su Telegram l'Amministrazione militare della capitale ucraina (Kmva), aggiungendo che le difese aeree nazionali hanno abbattuto "circa 15 droni nemici". Zelensky ha incontrato Trump a New York. Il tycoon ha promesso di "lavorare molto per trovare un accordo tra le parti". Il presidente ucraino: "Spero che il sostegno degli Usa resti forti a prescindere da chi vincerà le prossime elezioni". Il capo della diplomazia statunitense Antony Blinken ha nuovamente accusato Pechino di sostenere la "macchina da guerra russa" in Ucraina durante un incontro con il suo omologo cinese Wang Yi. Ci sarebbero almeno dieci morti e 11 feriti in un'esplosione in una stazione di servizio nella provincia russa sudoccidentale del Daghestan, nella regione del Caucaso. Lo riferisce il ministero russo per le Situazioni di Emergenza.





