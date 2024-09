Medioriente, missile Houthi su Israele. Netanyahu promette vendetta

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant si starebbe opponendo all'avvio di grande operazione militare contro il Libano in questo momento, con alcuni vertici delle Forze di difesa israeliane (Idf) che invece spingerebbero per un'offensiva di terra e il premier Benjamin Netanyahu che minaccerebbe ancora una volta di licenziare Gallant: lo riportano alcuni media dello Stato ebraico. L'emittente pubblica Kan e il notiziario Channel 13 riportano entrambi che il capo del Comando settentrionale delle Idf, Gordin, sta facendo pressioni per lanciare un attacco su larga scala, mentre Gallant e il capo di stato maggiore Herzi Halevi sono molto più cauti. Il ministro della Difesa riterrebbe che questo non sia il momento giusto e vorrebbe dare una possibilità agli sforzi per raggiungere una soluzione diplomatica nel nord e nell'accordo di cessate il fuoco per la Striscia di Gaza.