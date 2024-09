Israele-Hamas, Onu: “Inaccettabile quello accade a Gaza”. LIVE

Il Segretario generale dell'ONU ha deplorato la morte di sei membri del personale delle Nazioni Unite in un attacco israeliano contro una scuola a Gaza, denunciando "drammatiche violazioni del diritto umanitario internazionale". “Quello che sta accadendo a Gaza è completamente inaccettabile. Una scuola trasformata in un rifugio per 12.000 persone è stata colpita dagli attacchi di Israele. Sei dei nostri colleghi dell'Unrtwa sono fra le vittime. Queste drammatiche violazioni della legge umanitaria internazionale deve fermarsi ora" ha scritto Guterres su X. Hamas ha ribadito la sua disponibilità ad attuare l'accordo di cessate il fuoco basato sulla proposta degli Stati Uniti e ha rifiutato qualsiasi nuova condizione su questo accordo. Oltre 41mila persone sono state uccise nella Striscia di Gaza a seguito dell'offensiva militare lanciata nell'ottobre 2023 da Israele, secondo il bilancio provvisorio diffuso dal ministero della Salute di Gaza, che ha ampliato l'elenco con le 64 vittime delle ultime 24 ore.





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: