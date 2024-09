M.O., Israele offre salvacondotto a Hamas in cambio ostaggi. LIVE

La guerra in Medioriente tra i temi trattati da Donal Trump e Kamala Harris durante il primo dibattito televiso andato in onda da Filadelfia. La candidata dem ha ribadito la necessità di un cessate il fuoco e del rilascio degli ostaggi di Hamas. "Da presidente continuerò a sostenere e ad aiutare Israele a difendersi dai terroristi e dall'Iran", ha detto. Per Trump “Kamala Harris odia Israele. Se lei diventerà presidente Israele non esisterà nel giro di due anni". Dopo la strage a Khan Younis di ieri, Israele ha proposto al leader di Hamas, Yahya Sinwar, un salvacondotto per uscire da Gaza in cambio del rilascio degli ostaggi israeliani e della rinuncia da parte dell'organizzazione al controllo sulla Striscia. Lo ha detto il coordinatore del governo israeliano per gli ostaggi, Gal Hirsch: "Vogliamo indietro gli ostaggi. Vogliamo la smilitarizzazione, la deradicalizzazione ovviamente, un nuovo sistema che gestisca Gaza". - Sono almeno 19 le persone uccise e altre 60 ferite nell'attacco aereo israeliano di ieri mattina ad Al-Muwasi, nei pressi di Khan Younis. L'organizzazione militante palestinese Hamas aveva inizialmente parlato di almeno 40 morti.





