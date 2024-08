Ucraina, missili russi nella notte su Kiev: almeno due morti. LIVE

La commissaria per i diritti umani nella Federazione russa, Tatyana Moskalkova, ha fatto appello all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani chiedendo una condanna del "terrorismo ucraino" in relazione all'offensiva lanciata da Kiev nella regione di Kursk. "In seguito al barbaro attacco da parte delle forze armate ucraine, migliaia di civili sono rimasti feriti. Ho inviato un appello all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani chiedendo la condanni del terrorismo ucraino e l'adozione di misure per prevenire violazioni dei diritti umani", ha scritto Moskalkova sul suo canale Telegram.