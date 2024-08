Ucraina-Russia, Kiev continua offensiva su Kursk. Ok di Usa e Ue. LIVE

"Nessun Paese deve invadere un altro Paese, e' un "un principio generale, valido non solo per la guerra in Ucraina". L'obiettivo deve essere quello di "cessare il fuoco e ripristinare le regole del diritto internazionale". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenendo a "Radio Anch'io", su Rai Radio Uno. "Se il conflitto si sposta in territorio russo, e' possibile un ulteriore peggioramento della Russia sul fronte ucraino - ha spiegato il ministro - La posizione europea ha una sua legittimita', ma se vogliamo arrivare alla pace non possiamo incentivare passi ulteriori di guerra".