Israele-Hamas, Hezbollah: "Lanciati decine di razzi su Israele". LIVE

L'esercito israeliano chiede ai cittadini che vivono nell'Alta Galilea di restare in prossimità dei rifugi. Hezbollah ha spiegato che razzi Katyusha sono stati lanciato contro Israele in risposta agli attacchi israeliani a Kfar Kela e Deir Siriane in Libano, che hanno causato il ferimento di civili. Gli Stati Uniti e Israele si attendono un attacco dell'Iran lunedì, riporta Axios citando alcune fonti