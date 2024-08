Israele, attacco con coltello a Holon: uccisa una donna

L'aggressore è stato identificato come Amar Razak Kamal Odeh, della città palestinese di Salfit, in Cisgiordania, scrive il Times of Israel. In base a una prima ricostruzione, il giovane ha agito in tre punti diversi della città percorrendo circa 500 metri prima di essere ferito a morte da un agente di polizia

Una donna di 70 anni è morta e altre tre persone sono rimaste ferite dopo essere stati aggrediti da un giovane palestinese armato di coltello a Holon, città a sud di Tel Aviv in quello che la polizia definisce "un attacco terroristico". Lo riferiscono i media israeliani. L'aggressore è stato ucciso da un agente. La polizia sta setacciando la zona alla ricerca di possibili altri sospettati coinvolti nell'attacco. I tre feriti, di cui due in gravi condizioni, sono tre uomini rispettivamente di 70, 68 e 26 anni.



Ucciso da agente di polizia

L'aggressore è stato identificato come Amar Razak Kamal Odeh, della città palestinese di Salfit, in Cisgiordania, scrive il Times of Israel. In base a una prima ricostruzione, il giovane ha agito in tre punti diversi di Holon percorrendo circa 500 metri prima di essere ferito a morte da un agente di polizia.

La dinamica dei fatti

Il giovane prima ha accoltellato un ragazzo di 26 anni mentre correva con il cane: è ricoverato in condizioni stazionarie al Wolfson Medical Center di Holon. Poi è corso in un boschetto vicino, dove ha colpito un uomo e una donna di 70 anni. La donna è morta sul colpo mentre l'uomo, gravemente ferito, è stato trasportato d'urgenza in ospedale. L'aggressore ha poi raggiunto una stazione di servizio dove ha accoltellato un altro uomo di 68 anni, ricoverato in gravi condizioni. (GUERRA ISRAELE-HAMAS TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)