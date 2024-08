Media Usa: "Lunedì l'Iran attacca Israele". L'appello di Tajani

Gli Stati Uniti e Israele si attendono un attacco dell'Iran domani, lunedì 5 agosto. A riportarlo è Axios, che cita alcune fonti. Il generale Michael Kurilla, il capo del Centro di comando americano (Centcom), è arrivato in Medioriente. Le intelligence occidentali si aspettano un'offensiva a 360 gradi, in grado di accerchiare con un "anello di fuoco" i sistemi di difesa dello Stato ebraico e della coalizione filoamericana. E a differenza dell'operazione di aprile, con Teheran che informò preventivamente Israele delle sue intenzioni dando l'idea di voler dare solo una dimostrazione di forza, stavolta stando agli analisti lo scenario sarebbe diverso. Tanto che Washington ha sollecitato i propri connazionali a lasciare subito il Libano "con qualsiasi volo disponibile". Anche Londra lo ha fatto, aggiungendo che "la situazione potrebbe deteriorarsi rapidamente" ( IL LIVEBLOG SULLA GUERRA IN MEDIORIENTE ).

L'azione diplomatica italiana

Sullo sfondo rimane l'Italia, presidente di turno del G7, che invita l'Iran a contribuire a una fase di de-escalation in tutta la regione del Mediterraneo e del Medio Oriente. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto al segretario generale della Farnesina Riccardo Guariglia di compiere un primo passo formale, veicolando il messaggio all'ambasciatore iraniano a Roma. L'ambasciatore Guariglia, nel corso del colloquio avvenuto ieri pomeriggio, ha quindi trasmesso al collega Mohammad Reza Sabouri l'invito di Roma a contribuire a interrompere il ciclo delle azioni militari che possono portare a uno scontro militare più generalizzato in tutta la regione.

Tajani esorta alla moderazione

Per il ministro Tajani, si legge in una nota della Farnesina, "è importante che la nuova amministrazione guidata dal presidente Pezeshkian e tutte le istituzioni iraniane procedano sul percorso di confronto con l'Europa e con tutti i Paesi della regione. L'Italia sarà sempre pronta a impegnarsi in ogni attività di politica e diplomazia". Il ministro degli Esteri, anche nel quadro del G7, sta continuando un'azione diplomatica di de-escalation per continuare a veicolare l'appello al confronto e alla moderazione a tutti i partner della regione mediorientale.