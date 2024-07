Guerra Ucraina, Zelensky: abbiamo forza per raggiungere obiettivi

L'Ucraina può ha raggiungere i suoi obiettivi nel conflitto con la Russia: lo ha detto ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo una conversazione con il capo delle forze armate, Oleksandr Syrsky. Lo riferisce il sito web del suo Ufficio, come riportano i media nazionali. Zelensky ha parlato con Sirsky delle "nostre azioni, sia ora che nel prossimo futuro". Intanto Vladimir Putin promette rappresaglia alle intenzioni americane di schierare missili in Germania o in altri Paesi europei. E lo fa minacciando di riavviare la produzione russa di armi nucleari a raggio intermedio





