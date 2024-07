Hamas: "Discorso di Netanyahu negli Usa completa menzogna". LIVE

"Sono venuto qui per assicurarvi una cosa, che vinceremo e la nostra sarà una vittoria totale", ha detto il premier israeliano Netanyahu al Congresso Usa. Il suo discorso spacca il Congresso americano che l'ex speaker della Camera Nancy Pelosi non esita a definire il "peggiore discorso al Congresso pronunciato da un leader straniero". Oggi l'incontro con Biden: secondo una fonte accreditata parleranno di come chiudere un accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi a Gaza. Hamas commenta in una nota il discorso di Netanyahu e lo definisce "una completa menzogna" e "inganna l'opinione pubblica israeliana, americana e internazionale", "è lui che ha vanificato tutti gli sforzi volti a porre fine alla guerra e a concludere un accordo per il rilascio dei prigionieri, nonostante le continue sforzi dei mediatori dei nostri fratelli in Egitto e Qatar".





