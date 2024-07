Medvedev: adesione Ucraina a Nato è "dichiarazione di guerra". LIVE

L'Ucraina potrebbe cessare di esistere entro il 2034, anno in cui è prevista la sua adesione alla Nato. Lo ha affermato in un'intervista ad aif.ru il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev: "Non è una coincidenza che il segretario generale della Nato Stoltenberg abbia affermato apertamente che sarebbe uno scenario positivo se l'Ucraina si unisse all'alleanza nel 2034. Il che significa che non lo farà mai", ha detto l'ex presidente russo. "A quel punto nessuno degli attuali leader della Nato rimarrà al proprio posto", ha aggiunto spiegando che "è del tutto possibile che anche l'Ucraina non esisterà più" per quella data.