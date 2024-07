Ucraina, Tass: Trump dialogherà con Putin senza mediatori. LIVE

Il candidato presidenziale americano Donald Trump sarà pronto ad avviare un dialogo con il leader russo Vladimir Putin per risolvere il conflitto in Ucraina senza mediatori. Lo ha riferito al corrispondente della TASS un alto funzionario del partito repubblicano, presente alla convention nazionale del partito a Milwaukee, dove è stata recentemente annunciata la nomina ufficiale di Trump come candidato presidenziale. "Iniziera' senza dubbio un dialogo con Putin e lo farà senza intermediari", ha sottolineato l'interlocutore dell'agenzia, rispondendo alla domanda sulla disponibilità di Trump ad avviare un dialogo con Putin sull'Ucraina. "Ora i democratici non stanno conducendo alcun negoziato con la Russia. Naturalmente, ci deve essere qualcuno che avvierà i negoziati in modo che voi Russia e Ucraina possiate raggiungere una sorta di accordo", ha sottolineato l'interlocutore dell'agenzia, che risposto affermativamente alla domanda se quella persona sara' Trump. Il funzionario ha espresso l'opinione che la Nato non debba essere presente in Ucraina, il conflitto dovrebbe essere risolto attraverso i negoziati. "Non e' necessario che la NATO sia in Ucraina, abbiamo bisogno del dialogo e, se inizierà, potremo tutti raggiungere un accordo su come superarlo il conflitto in Ucraina", ha osservato l'interlocutore dell'agenzia.





