Medioriente, attacco di Israele causa altri 6 morti a Nuseirat. LIVE

Israeliani sono stati feriti in modo leggero in attacco a colpi d'arma da fuoco contro un auto in transito vicino lo svincolo nel nord della Cisgiordania di Ramin, nei pressi dell'insediamento ebraico di Shavei Shomron. Lo ha detto il portavoce militare secondo cui l'esercito è in cerca degli autori dell'attacco.