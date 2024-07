Ucraina, raid russo su regione Sumy, colpiti impianti di energia. LIVE

Un attacco di droni russi ha causato stanotte danni alle infrastrutture energetiche nella regione ucraina orientale di Sumy, lasciando diverse comunità senza elettricità: lo riferisce l'amministrazione militare dell'oblast, citata dai media di Kiev. L'Ucraina ha risposto con raid di droni contro la città di Shebekino nella regione russa di Belgorod mentre sette droni ucraini sono stati abbattuti sulla regione russa occidentale di Kursk.

Ieri incontro al Cremlino tra il presidente russo Putin ed il primo ministro ungherese Orban, il quale ha chiesto allo zar un cessate il fuoco in Ucraina per facilitare l'apertura di negoziati. Putin ha risposto di essere contrario perché la Russia vuole "una piena e definitiva conclusione del conflitto". "La Russia e l'Ungheria continuano il dialogo nell'attuale difficile situazione geopolitica, questo è importante", ha detto il leader russo. Polemiche per la visita, Stoltenberg: "Il premier ungherese non rappresenta la Nato".





