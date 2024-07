Stubb: "La Finlandia ora sta dove deve stare, non mi fido di Putin"

Intervista al presidente finlandese ai microfoni di SkyTg24 in cui fa un bilancio di un anno dell’adesione di Helsinki alla Nato e degli sviluppi del conflitto in Ucraina

Con l’ingresso di Helsinki nella Nato , si è aggiunto uno sterminato confine con la Federazione Russa: 1430 chilometri. Quella che un tempo era una frontiera tra un paese neutrale e il gigante ex sovietico è diventata una linea incandescente di attrito tra l’Occidente e una nuova cortina di ferro.

Stubb: “Siamo dove dobbiamo essere”

Il presidente finlandese, Alexander Staubb è un fervente atlantista, da sempre e, in visita a Roma, ai microfoni di Sky, si dice felice di aver finalmente aderito a "un’alleanza che è più che naturale" per il suo paese.

Sottolinea però, con una punta di orgoglio, che "si tratta di un do ut des, in cui la Finlandia è un fornitore di sicurezza, non un consumatore…".