Introduzione

Il ministero della Difesa russo avrebbe proposto di modificare le coordinate geografiche che definiscono alcuni suoi confini marittimi nel Mar Baltico. La notizia nei giorni scorsi ha sollevato allarme e preoccupazione, ma Mosca ha minimizzato: non si tratterebbe infatti di nuove linee di base ma di un aggiornamento cartografico di quelle già esistenti.

La tensione nell’area è molto più alta rispetto agli anni passati, sia – come è ovvio – per la guerra in corso in Ucraina, sia perché Finlandia e Svezia sono entrate nella Nato abbandonando la neutralità di un tempo. Non ci sono certezza su cosa potrebbe accadere, ma in questo contesto il rischio è che si generino le cosiddette gray zones, zone ibride in cui potrebbero incontrarsi forze navali di opposti schieramenti.