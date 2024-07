Ucraina, colpito aeroporto militare Myrhorod. Orban a Kiev. LIVE

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di Kiev ha consegnato due importanti attrezzature mediche all'Ospedale n. 4 di Dnipro. Questa donazione, inclusa nel Bando di Primissima Emergenza dal valore di 14 milioni di euro, fa parte di un progetto volto a distribuire strumentazioni mediche avanzate in tre ospedali ucraini, inclusi due nella città di Leopoli. La fornitura per l'ospedale di Dnipro comprende macchinari per endoscopia e gastroscopia, essenziali per migliorare le capacità diagnostiche e terapeutiche della struttura sanitaria. Questi strumenti sono stati scelti specificamente in risposta all'alto numero di feriti con emorragie interne che necessitano di interventi tempestivi e complessi.