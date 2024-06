Croce Rossa: "Bombe vicino a nostra sede a Gaza, 22 morti". LIVE

La missione iraniana presso le Nazioni Unite, in una dichiarazione rilasciata venerdì, ha messo in guardia Israele dalle conseguenze di una guerra totale contro il gruppo armato libanese Hezbollah, sottolineando che Israele sarebbe l'"unico perdente finale" di tale conflitto. Hezbollah è in grado di difendere se stesso e il Libano, si legge nella dichiarazione, che aggiunge: "Ma forse è giunto il momento per il regime illegittimo di Israele di auto-annullarsi". "Qualsiasi decisione imprudente da parte del regime di occupazione per salvare se stesso potrebbe far precipitare la regione in una nuova guerra, la cui conseguenza sarebbe la distruzione delle infrastrutture libanesi e dei territori occupati nel 1948", ha sottolineato il comunicato, secondo quanto riportato dall'Irna.