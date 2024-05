Israele-Hamas, Netanyahu parlerà a breve al Congresso Usa. LIVE

"Abbiamo chiarito la nostra posizione sulla Corte penale internazionale. Non riconosciamo la giurisdizione, il modo in cui viene esercitata. E' cosi' semplice. Non pensiamo che ci sia un'equivalenza tra ciò che ha fatto Israele e ciò che ha fatto Hamas". Lo ha detto il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel corso di una conferenza stampa con il presidente keniano in questi giorni in visita alla Casa Bianca.