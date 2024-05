Ucraina, Medvedev: "Zelensky obiettivo legittimo per Russia". LIVE

"Per proteggere l'Ucraina dalla pioggia di missili e droni russi, l'Ucraina ha bisogno con urgenza di più difesa aerea". Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Annalena Baerbock, arrivata stamani in visita a Kiev. Secondo Baerbock, alla settima missione in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa, il 24 febbraio di due anni fa, gli alleati di Kiev devono "unire le forze" per aiutare l'Ucraina e per impedire al leader russo Vladimir Putin di inviare truppe "ai nostri confini". Baerbock ha, riferisce l'agenzia tedesca Dpa, ha dovuto annullare una visita in programma per oggi a Kharkiv.