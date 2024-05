Legge su agenti stranieri, presidente della Georgia ha posto il veto

Salomè Zurabishvili in un'intervista ha invitato i leader dell'Unione europea, e in particolare il presidente francese, Emmanuel Macron, a visitare la Capitale georgiana per "portare definitivamente il Caucaso fuori dall'influenza russa" dopo che ieri ha posto il veto al provvedimento controverso

Dopo settimane di proteste in piazza e in Parlamento e gli avvertimenti di Bruxelles, a Tiblisi si sfiora lo strappo istituzionale sulla cosiddetta legge bavaglio, approvata in via definitiva in quattro giorni fa dal Parlamento. La presidente della Georgia Salomè Zourabichvili ha infatti posto il veto a questo provvedimento controverso, grazie al quale le organizzazioni della società civile, i media e le ong che ricevono più del 20% delle loro entrate dall'estero saranno obbligati a registrarsi come "organizzazioni che servono gli interessi di una potenza straniera. Dopo aver posto il veto Zurabishvili ha invitato i leader dell'Unione europea, e in particolare il presidente francese, Emmanuel Macron, a venire a Tbilisi - la Capitale - per "portare definitivamente il Caucaso fuori dall'influenza russa". "Che vengano!", ha esclamato Zurabishvili, intervistata dal domenicale francese Dimanche Tribune, riferendosi ai dirigenti dei Paesi europei.