Hamas apre all'accordo: "Non ci sono problemi importanti". LIVE

Una delegazione di Hamas dovrebbe arrivare oggi in Egitto, dove rispondera' all'ultima proposta di Israele per un accordo a lungo cercato sul rilascio degli ostaggi e una tregua nella Striscia di Gaza dopo quasi sette mesi di guerra. Egitto, Qatar e Stati Uniti cercano da mesi di mediare un accordo tra Israele e Hamas, mentre il bilancio delle vittime a Gaza aumenta e le richieste per un accordo si intensificano. Ma nonostante le forti pressioni per raggiungere un cessate il fuoco, garantire il rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza e consentire maggiori aiuti umanitari nel territorio martoriato dalla guerra, un accordo e' rimasto lontano. Il gruppo islamico palestinese ha detto ieri di non avere "grandi problemi" con il contenuto della piu' recente offerta di tregua avanzata da Israele. "L'atmosfera e' positiva, a meno che non ci siano nuovi ostacoli israeliani", ha detto all'Afp un alto funzionario di Hamas, parlando a condizione di anonimato. Gli umanitari sostengono che la guerra ha portato Gaza sull'orlo della carestia, riducendone gran parte in macerie e facendo temere un conflitto piu' ampio.