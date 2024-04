Medioriente, telefonata Biden-Netanyahu su ostaggi e cessate il fuoco

I due leader nel colloquio telefonico "hanno discusso di Rafah" e il presidente Usa "ha ribadito la sua chiara posizione”, riferisce la Casa Bianca. Al centro del dialogo anche l'aumento dell'assistenza umanitaria a Gaza, anche attraverso i preparativi per l'apertura di nuovi valichi settentrionali a partire da questa settimana. Biden ha sottolineato la necessità che questi progressi siano sostenuti e rafforzati in pieno coordinamento con le organizzazioni umanitarie

Nella giornata di oggi c’è stato un colloquio telefonico tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Nel corso della conversazione telefonica i due leader "hanno discusso di Rafah" e il presidente Usa "ha ribadito la sua chiara posizione”, riferisce la Casa Bianca in una nota (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI). Biden, inoltre, ha riaffermato "il suo fermo impegno per la sicurezza di Israele dopo il successo della difesa contro l'attacco senza precedenti dell'Iran con missili e droni all'inizio del mese. Ha inoltre fatto il punto sui colloqui in corso per garantire il rilascio degli ostaggi e l'immediato cessate il fuoco a Gaza".