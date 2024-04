Guerra Ucriana, Putin: "Conferenza in Svizzera fenomeno da baracconi"

Il presidente russo Vladimir Putin ha definito la conferenza che si terrà in Svizzera sull'Ucraina, dove la Russia non è stata invitata, un "freak show", un fenomeno da baracconi. Lo riporta la Tass. "La Russia è pronta ai colloqui sull'Ucraina, ma senza imporre a Mosca alcuna posizione non basata sulla realtà" ha detto Putin. "Adesso, come sapete, si sta diffondendo l'idea di tenere una specie di conferenza in Svizzera; lì non siamo invitati, inoltre pensano che non dovremmo essere lì, mentre dicono che senza di noi è impossibile decidere qualsiasi cosa", ha precisato Putin in un incontro con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko.





Le forze russe hanno lanciato un massiccio attacco aereo in tutta l'Ucraina prendendo di mira le infrastrutture critiche in varie regioni. Completamente distrutta una centrale elettica vicino alla capitale. Come ha ammesso lo stesso presidente Putin, i recenti bombardamenti contro la rete energetica ucraina, che hanno portato a gravi interruzioni di corrente, fanno seguito all'obiettivo del Cremlino di "smilitarizzazione" dell'Ucraina.

Secondo fonti dei Servizi di Paesi della Nato, la Russia punta 'a un crollo di Kiev' e a insediare in Ucraina 'un governo fantasma' per poi trattare solo con Stati Uniti e Cina, tagliando fuori l'Europa e Zelensky.





Gli approfondimenti:

