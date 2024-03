Israele-Hamas, Usa: “Lavoriamo a visita delegazione israeliana". LIVE

Netanyahu rivede le sue intenzioni e riprogramma la visita della delegazione israeliana negli Usa per parlare di Rafah. Torna a farsi sentire a 5 mesi dagli attacchi del 7 ottobre il capo militare di Hamas a Gaza: in un audio, Deif invita il mondo arabo a lottare per la Palestina e a marciare su Gerusalemme. La Striscia di Gaza è stata teatro stanotte di raid aerei e feroci scontri tra l'esercito israeliano e i combattenti palestinesi di Hamas. Il Ministero della Sanità gestito da Hamas ha riferito di almeno 66 morti nell'enclave palestinese, con bombardamenti e combattimenti segnalati vicino alla città di Gaza a quella di Khan Younis. La premier Giorgia Meloni è in Libano e, nel corso dell'incontro con il Primo Ministro della Repubblica Najib Mikati, ha ribadito la volontà dell'Italia di continuare a contribuire alla sicurezza e alla stabilità del Paese, in particolare in questo momento storico. L'Irlanda annuncia che prenderà parte alla causa del Sudafrica contro Israele per genocidio davanti alla Corte di giustizia dell'Aja.





