Israele–Hamas, media: 38 i morti in attacco israeliano su Aleppo. LIVE

Un attacco israeliano sulla città siriana di Aleppo ha causato almeno 38 morti, secondo funzionari locali citati dalla Reuters. L'Onu mette in guardia lo State ebraico sulla carestia nella Striscia di Gaza: la fame usata come arma è un crimine di guerra. La Corte internazionale di giustizia ha ordinato a Israele di garantire un'assistenza umanitaria urgente nell'enclave palestinese. Ieri sera almeno 12 morti in un raid aereo vicino Khan Yunis, secondo i media locali. Altre otto vittime nel campo profughi di Maghadi