Guerra a Gaza, lunedì a Washington colloqui Usa-Israele su Rafah. LIVE

L'ipotesi di una forza militare multinazionale con truppe provenienti dai Paesi arabi da schierare a Gaza per garantire l'ordine e scortare i convogli di aiuti umanitari è stata prospettata questa settimana dal ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant in occasione della sua visita a Washington. Lo riferiscono due alti funzionari israeliani, secondo quanto riportato dal sito di notizie statunitense Axios. Le fonti ritengono che una forza multinazionale potrebbe supportare un'alternativa ad Hamas nel territorio. "Una mossa del genere costruirà un organo di governo nell'enclave che non sia Hamas e affronterà il crescente problema di Israele con gli Stati Uniti per quanto riguarda la situazione umanitaria a Gaza", ha detto un alto funzionario israeliano, secondo quanto riportato da Axios. Gallant avrebbe chiesto il sostegno politico e materiale degli Stati Uniti alla sua proposta durante gli incontri con il segretario alla Difesa, Lloyd Austin, il segretario di Stato Tony Blinken e il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan. La permanenza dell'eventuale forza araba sarebbe limitata a un periodo di transizione.