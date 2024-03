Guerra Gaza, attacco aereo sul Sud del Libano: 7 morti. LIVE

Un'organizzazione militante libanese strettamente legata al gruppo palestinese Hamas ha detto che sette persone sono state uccise in un attacco notturno nel sud del Libano. Parlando all'AFP in condizione di anonimato in quanto non autorizzato a parlare con i media, un funzionario di Jamaa Islamiya ha detto che "sette soccorritori" sono stati uccisi in un attacco ad un centro di emergenza a Habariyeh vicino al confine israeliano.