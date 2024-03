Meloni in Libano: visita ai militari a Shama, poi cena col premier

La premier in mattinata sarà a Shama per la visita, saltata prima di Natale, ai contingenti militari italiani impegnati nella missione Onu Unifil e in quella bilaterale Mibil. Poi in serata, a Beirut, cena di lavoro con il primo ministro Najib Mikati: Meloni ribadirà la necessità di evitare ogni rischio di escalation al confine con Israele ascolta articolo

Giorgia Meloni oggi sarà in Libano: prima a Shama, per una visita ai militari italiani, poi in serata a Beirut, per una cena di lavoro con il primo ministro Najib Mikati. Nel Paese dei Cedri la tensione è alta, dopo i razzi da Hezbollah verso la Galilea e raid israeliani sul Libano. Al primo ministro, la premier italiana ribadirà la necessità di evitare ogni rischio di escalation al confine (GUERRA HAMAS-ISRAELE, LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

La visita nella base di Shama In mattinata, dunque, Meloni sarà a Shama per la visita ai contingenti militari italiani impegnati nella missione Onu Unifil e in quella bilaterale Mibil. La visita era saltata prima di Natale per i problemi di salute della premier. I soldati schierati lungo la Linea Blu, la virtuale demarcazione fra Libano e Israele delineata nel 2000 dalle Nazioni Unite, sono circa un migliaio. L'Italia punta ad allontanare da qui i gruppi di Hezbollah, facendoli arretrare di alcuni chilometri fino al fiume Litani, con la consapevolezza però che sarà impossibile se prima non tornerà la pace a Gaza. vedi anche Guerra in Medio Oriente, quali sono le forze italiane nell’area

L’incontro con Najib Mikati Il doppio incendio geopolitico mediorientale dominerà il nuovo faccia a faccia fra i due capi di governo. Dopo il primo bilaterale a Palazzo Chigi lo scorso 16 marzo, Meloni si è più volte confrontata con Mikati dopo gli attacchi del 7 ottobre di Hamas, seguiti dal riaccendersi dei combattimenti al confine fra Libano e Israele. Due giorni più tardi, in un colloquio telefonico, la premier garantì l'intenzione dell'Italia di continuare a contribuire alla sicurezza e alla stabilità del Libano. Un concetto ribadito anche a dicembre a margine della Cop28 a Dubai. Poi il 15 gennaio i due leader, al telefono, hanno condiviso la volontà di evitare l'allargamento del conflitto a Gaza, discutendo di come rafforzare la mediazione fra Libano e Israele. Palazzo Chigi e Farnesina si muovono con equilibrio in questo delicato scenario, cercando di dare all'Italia un ruolo di perno. A gennaio il ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato in missione a Beirut, Tel Aviv e Gerusalemme. vedi anche Massacro di Sabra e Shatila, cosa accadde in Libano nel settembre 1982

La missione di Meloni L'ultimo presidente del Consiglio a fare tappa in Libano è stato Giuseppe Conte nel 2020, un mese dopo la terribile esplosione nel porto di Beirut. Meloni arriva in un momento non meno complesso. La premier, spiegano fonti italiane, porterà la "concreta vicinanza" del nostro Paese. Le stesse fonti sottolineano che l'obiettivo è raccogliere le valutazioni di Mikati sulla situazione libanese e quella regionale e in parallelo ribadire un messaggio chiaro: va evitato ogni rischio di escalation lungo il confine con Israele. Ogni iniziativa mirata ad abbassare le tensioni riceverà il sostegno di Roma, chiariscono ancora le fonti, aggiungendo che l'Italia è pronta a contribuire anche con ulteriori attività a sostegno delle forze armate libanesi, come quelle condotte dalla missione bilaterale. Sul tavolo anche la collaborazione in campo energetico, la lotta al traffico di migranti irregolari e l'emergenza rifugiati in Libano, da dove decine di profughi siriani stanno arrivando in Italia anche con corridoi umanitari. vedi anche Kornet, il "super missile russo" di Hezbollah che spaventa Israele